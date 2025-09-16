0
НОВОСТИ

Трамп и Моди провели телефонный разговор

21:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия выразила поддержку прилагаемым США усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — написал глава индийского правительства в соцсети Х.

Моди поблагодарил Трампа за телефонный звонок и поздравления с днем рождения. «Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень», — заверил он.

