Генсек ООН: Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру
20:30 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности имеет смысл, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Об этом он сообщил журналистам, комментируя необходимость реформирования организации.
«Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — сказал Гутерриш.
Генсек отметил, что он «с симпатией» относится к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека. Он подчеркнул, что является первым генсеком, который «постоянно говорит о необходимости реформировать Совет Безопасности».
