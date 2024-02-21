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Вероятность теплого марта в Центральной России очень мала — Вильфанд

16:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность того, что март в Центральной России в этом году станет очень теплым, крайне мала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала», — сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды.

По словам метеоролога, многие с приходом 1 марта ждут потепления. «Все таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — пояснил Вильфанд, отметив, что весны в марте «не может быть в наших широтах».

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