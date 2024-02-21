Власти Чехии решили не ограничивать по времени запрет на выдачу виз россиянам

22:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Чехии продлило введенный после 24 февраля 2022 года запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии, действие которого заканчивается 31 марта текущего года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

«Чехия из-за вторжения на Украину и далее не будет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам РФ и Белоруссии», — сказал он.

Правительство продлило действие запрета по предложению МИД. Ведомство в связи с продолжающимся конфликтом на этот раз сроки завершения запрета предложило не устанавливать.