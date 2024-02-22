Белоруссия «не будет церемониться» в случае нарушения воздушных границ — министр обороны
14:12 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО Белоруссии в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.
«Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
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