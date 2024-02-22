Белоруссия «не будет церемониться» в случае нарушения воздушных границ — министр обороны

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО Белоруссии в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.

«Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».