Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вслед за истребителем пятого поколения Kaan Турция создаст боевой самолет шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор компании — разработчика самолета Turkish Aerospace Industries (TUSAS) Темль Котиль в эфире телеканала TRT Haber.



«Мы будем развивать Kaan, вслед за пятым поколением появится шестое поколение», — сказал он.



По словам Котиля, в разработке двигателя для истребителя Турция сотрудничает с компаниями с Украины. «Будет и чисто турецкий двигатель, мы над ним работаем и надеемся, что истребитель будет оснащен им ко времени сдачи [в 2028 году]», — отметил он.



Гендиректор TUSAS также сообщил, что в настоящее время производится сборка 7 боевых самолетов. «В 2028 году ВВС Турции планируется передать 20 истребителей», — сказал он.



Котиль также рассказал о планах интеграции истребителей шестого поколения с беспилотниками. «Мы будем над этим работать», — отметил гендиректор.



