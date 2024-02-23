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Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль

11:30 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вслед за истребителем пятого поколения Kaan Турция создаст боевой самолет шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор компании — разработчика самолета Turkish Aerospace Industries (TUSAS) Темль Котиль в эфире телеканала TRT Haber.

«Мы будем развивать Kaan, вслед за пятым поколением появится шестое поколение», — сказал он.

По словам Котиля, в разработке двигателя для истребителя Турция сотрудничает с компаниями с Украины. «Будет и чисто турецкий двигатель, мы над ним работаем и надеемся, что истребитель будет оснащен им ко времени сдачи [в 2028 году]», — отметил он.

Гендиректор TUSAS также сообщил, что в настоящее время производится сборка 7 боевых самолетов. «В 2028 году ВВС Турции планируется передать 20 истребителей», — сказал он.

Котиль также рассказал о планах интеграции истребителей шестого поколения с беспилотниками. «Мы будем над этим работать», — отметил гендиректор.

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