Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль
11:30 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы будем развивать Kaan, вслед за пятым поколением появится шестое поколение», — сказал он.
По словам Котиля, в разработке двигателя для истребителя Турция сотрудничает с компаниями с Украины. «Будет и чисто турецкий двигатель, мы над ним работаем и надеемся, что истребитель будет оснащен им ко времени сдачи [в 2028 году]», — отметил он.
Гендиректор TUSAS также сообщил, что в настоящее время производится сборка 7 боевых самолетов. «В 2028 году ВВС Турции планируется передать 20 истребителей», — сказал он.
Котиль также рассказал о планах интеграции истребителей шестого поколения с беспилотниками. «Мы будем над этим работать», — отметил гендиректор.
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