В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ
15:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, всего правоохранительные органы королевства смогли выявить более 450 активов. Речь идет о недвижимости и других активах стоимостью в сотни миллионов евро. Агентство не может уточнить, в скольких случаях было принято решение о замораживании объектов, однако утверждает, что процент очень высок.
При этом EFE считает, что, по всей видимости, европейские санкции не имели желаемого эффекта, учитывая, что конфликт на Украине продолжается.
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