В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская гвардия Испании обнаружила на территории страны 357 объектов недвижимости, 7 яхт и 10 самолетов, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, попавшими под европейские санкции. Об этом сообщило агентство EFE.



По его информации, всего правоохранительные органы королевства смогли выявить более 450 активов. Речь идет о недвижимости и других активах стоимостью в сотни миллионов евро. Агентство не может уточнить, в скольких случаях было принято решение о замораживании объектов, однако утверждает, что процент очень высок.



При этом EFE считает, что, по всей видимости, европейские санкции не имели желаемого эффекта, учитывая, что конфликт на Украине продолжается.



