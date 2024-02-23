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В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ

15:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская гвардия Испании обнаружила на территории страны 357 объектов недвижимости, 7 яхт и 10 самолетов, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, попавшими под европейские санкции. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, всего правоохранительные органы королевства смогли выявить более 450 активов. Речь идет о недвижимости и других активах стоимостью в сотни миллионов евро. Агентство не может уточнить, в скольких случаях было принято решение о замораживании объектов, однако утверждает, что процент очень высок.

При этом EFE считает, что, по всей видимости, европейские санкции не имели желаемого эффекта, учитывая, что конфликт на Украине продолжается.

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