Силы ПВО РФ сбили еще два дрона ВСУ в Тульской и Курской областях
08:40 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ сбили еще два украинских дрона самолетного типа в Тульской и Курской областях, сообщили в Минобороны России.
«24 февраля около 00:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей», — сообщили в ведомстве.
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