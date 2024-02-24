Силы ПВО РФ сбили еще два дрона ВСУ в Тульской и Курской областях

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ сбили еще два украинских дрона самолетного типа в Тульской и Курской областях, сообщили в Минобороны России.

«24 февраля около 00:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей», — сообщили в ведомстве.