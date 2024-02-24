НОРАД перехватило над Ютой высотный аэростат — ABC

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили над штатом Юта высотный аэростат, он не представлял угрозы для национальной безопасности США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу утром на высоте 13-14 км.