0
0
75
НОВОСТИ

НОРАД перехватило над Ютой высотный аэростат — ABC

09:30 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили над штатом Юта высотный аэростат, он не представлял угрозы для национальной безопасности США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу утром на высоте 13-14 км.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 24.02.2024
ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены на 10 км — командующий группировкой «Центр»
0
134
08:50 24.02.2024
Пожар произошел в одном из цехов НЛМК в Липецкой области — губернатор
0
167
08:40 24.02.2024
Силы ПВО РФ сбили еще два дрона ВСУ в Тульской и Курской областях
0
158
08:30 24.02.2024
Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине - Bloomberg
0
205
20:10 23.02.2024
На урегулирование конфликта на Украине за счет уступок РФ согласны 70% чехов - опрос
0
877
19:50 23.02.2024
Запад искажает историю конфликта на Украине - Небензя
0
874
18:10 23.02.2024
Украина продолжит получать военную и финансовую поддержку от ЕС - заявление глав
0
891
16:50 23.02.2024
Сериал «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора удален с видеосервисов
0
991
16:20 23.02.2024
Отряды ВСУ пополняются неподготовленными и хронически больными бойцами - пленный
0
987
15:25 23.02.2024
Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
0
950

Возврат к списку