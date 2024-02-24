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Неизвестные вновь высыпали украинскую сельхозпродукцию на ж/д станции в Польше

18:30 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные лица высыпали украинские бобы из вагонов на одной из приграничных с Украиной железнодорожных станций в Польше. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — говорится в сообщении телеграм-канала министерства.

Глава ведомства Александр Кубраков назвал случившееся «системным уничтожение украинской агропродукции». «Это сродни спланированным диверсиям. Те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в мире на Украине. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию», — сказал Кубраков.

Отмечается, что «Укржелдорога» также в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши с требованием расследовать инциденты.

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