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НОВОСТИ

Глава МИД Латвии считает, что странам НАТО следует вернуться к практике военного призыва

20:30 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам НАТО, не осуществляющим сейчас призыв граждан в свои вооруженные силы, следует взять пример с Латвии, вернувшейся к практике обязательной армейской службы. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш.

«Мы считаем, что для нас это было очень хорошей идеей. Думаю, что другие страны НАТО также могли бы рассмотреть эту возможность», — сказал министр. «Полагаю, если бы на такой шаг пошла любая европейская страна, это изменило бы ситуацию, а чем больше страна, тем больше был бы и эффект», — добавил он.

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