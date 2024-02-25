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НОВОСТИ

Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут

11:03 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам РФ и Украины долгосрочные туристические визы. Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью агентству AFP.

«Правительство больше не будет продлевать визы, — заявил Илукпития. — Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой». Он отметил, что лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.

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