Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут

11:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам РФ и Украины долгосрочные туристические визы. Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью агентству AFP.

«Правительство больше не будет продлевать визы, — заявил Илукпития. — Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой». Он отметил, что лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.