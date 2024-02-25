12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны согласны с тем, что Крым является российской территорией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен», — сказал он на избирательном участке в Минске, где принял участие в первом в истории Белоруссии едином дне голосования.