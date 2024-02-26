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НОВОСТИ

Эрдоган стал "Почетным старейшиной Туркмении"

10:20 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция под руководством президента Реджепа Эрдогана вносит вклад в обеспечение глобального мира и устойчивого развития. Об этом, как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», говорится в поздравлении, направленном президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым турецкому коллеге по случаю его 70-летия, которое отмечается в понедельник.

«Следуя исконным для туркменского народа традициям добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая ваш огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, ваши заслуги, направленные на сплоченность наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить вам <…> почетное звание „Hormatly il ýaşulusy“ („Почетный старейшина Туркмении“ — прим. ТАСС) Туркменистана», — сообщил президент Туркмении.

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