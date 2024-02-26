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Россияне все больше тратят на заказ продуктов на дом - исследование

10:32 26.02.2024 Источник: Ведомости

Россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд руб. в 2023 г. против 625 млрд руб. в 2022 г. (+47%). Об этом говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости».

По оценкам аналитиков, доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,3 п. п. до 4,7% в IV квартале и составила 298 млрд руб.

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