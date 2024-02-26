Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос
11:05 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 50% жителей Польши поддерживают требование протестующих фермеров страны закрыть границу для украинской сельхозпродукции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел социологический центр SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.
По его данным, 46,5% опрошенных высказались за приостановление ввоза продуктов с Украины, 29,4% респондентов выступают против таких ограничений, у 24,1% участников опроса отсутствует мнение на этот счет.
Исследование проводилось 20–21 февраля методом интернет-анкетирования. В нем принимали участие 800 взрослых жителей Польши.
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