0
0
153
НОВОСТИ

Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос

11:05 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50% жителей Польши поддерживают требование протестующих фермеров страны закрыть границу для украинской сельхозпродукции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел социологический центр SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.

По его данным, 46,5% опрошенных высказались за приостановление ввоза продуктов с Украины, 29,4% респондентов выступают против таких ограничений, у 24,1% участников опроса отсутствует мнение на этот счет.

Исследование проводилось 20–21 февраля методом интернет-анкетирования. В нем принимали участие 800 взрослых жителей Польши.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 26.02.2024
Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
0
22
12:05 26.02.2024
В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
0
60
12:00 26.02.2024
Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
0
74
11:32 26.02.2024
В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
0
147
11:20 26.02.2024
Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин
0
149
11:00 26.02.2024
После потери Авдеевки ВСУ стали применять HIMARS, чтобы достать до Донецка — Пушилин
0
177
10:32 26.02.2024
Россияне все больше тратят на заказ продуктов на дом - исследование
0
212
10:20 26.02.2024
Эрдоган стал "Почетным старейшиной Туркмении"
0
224
10:05 26.02.2024
Украина передаст России мирный план во время конференции в Швейцарии - Зеленский
0
305
10:00 26.02.2024
Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году — ГосНИИАС
0
265

Возврат к списку