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Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин

11:20 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Направим российским субъектам 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта», — указал он.

По словам Мишустина, средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений. «Чтобы снижалась их аварийность, а жители получали качественные услуги», — пояснил он.

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