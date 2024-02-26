Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Направим российским субъектам 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта», — указал он.

По словам Мишустина, средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений. «Чтобы снижалась их аварийность, а жители получали качественные услуги», — пояснил он.