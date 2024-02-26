ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против РФ — Песков
14:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работало на Украине и до госпереворота в 2014 году, готовя людей для подрывной работы против России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что ЦРУ активно включилось в работу на Украине после 2014 года и даже создало сеть баз на границе с Россией.
«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал Песков и добавил, что «это не секрет».
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