0
0
142
НОВОСТИ

Парламент Венгрии принял отставку президента страны

19:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. На своем первом после зимних каникул заседании, которое транслировалось национальным телевидением, депутаты единогласно одобрили заявление главы государства о сложении полномочий.

Новак объявила об отставке 10 февраля на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Она признала, что допустила непростительную ошибку, и решила покинуть свой пост.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 26.02.2024
В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена
0
23
19:35 26.02.2024
Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде
0
98
19:30 26.02.2024
Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики
0
101
19:01 26.02.2024
Вступление Швеции в НАТО одобрено парламентом Венгрии
0
154
17:40 26.02.2024
В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий
0
231
17:12 26.02.2024
Зеленский сильно занизил реальные потери ВСУ — австрийский эксперт
0
288
17:00 26.02.2024
Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку за госизмену
0
318
16:32 26.02.2024
В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон
0
333
16:12 26.02.2024
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа — указ
0
361
16:00 26.02.2024
ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ — Der Spiegel
0
370

Возврат к списку