Парламент Венгрии принял отставку президента страны
19:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. На своем первом после зимних каникул заседании, которое транслировалось национальным телевидением, депутаты единогласно одобрили заявление главы государства о сложении полномочий.
Новак объявила об отставке 10 февраля на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Она признала, что допустила непростительную ошибку, и решила покинуть свой пост.
НОВОСТИ
- 20:00 26.02.2024
- В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена
- 19:35 26.02.2024
- Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде
- 19:30 26.02.2024
- Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики
- 19:01 26.02.2024
- Вступление Швеции в НАТО одобрено парламентом Венгрии
- 17:40 26.02.2024
- В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий
- 17:12 26.02.2024
- Зеленский сильно занизил реальные потери ВСУ — австрийский эксперт
- 17:00 26.02.2024
- Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку за госизмену
- 16:32 26.02.2024
- В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон
- 16:12 26.02.2024
- Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа — указ
- 16:00 26.02.2024
- ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ — Der Spiegel
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать