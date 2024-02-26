19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. На своем первом после зимних каникул заседании, которое транслировалось национальным телевидением, депутаты единогласно одобрили заявление главы государства о сложении полномочий.

Новак объявила об отставке 10 февраля на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Она признала, что допустила непростительную ошибку, и решила покинуть свой пост.