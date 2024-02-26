В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

Бен Мубарак приехал в Россию со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра республики.