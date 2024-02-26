В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена
20:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.
Бен Мубарак приехал в Россию со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра республики.
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