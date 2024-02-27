Кремль обратил внимание на обсуждение на Западе отправки войск на Украину — Песков
14:32 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль обратил внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он акцентировал внимание на том, что «сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это, конечно, очень важно, [это] новый элемент». «Все остальные элементы выступления президента Франции так или иначе уже озвучивались, их принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения», — отметил представитель Кремля.
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