Кремль обратил внимание на обсуждение на Западе отправки войск на Украину — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль обратил внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он акцентировал внимание на том, что «сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это, конечно, очень важно, [это] новый элемент». «Все остальные элементы выступления президента Франции так или иначе уже озвучивались, их принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения», — отметил представитель Кремля.