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Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вероятности ввода войск НАТО на Украину

16:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев «диагностировал» «недержание речи» у президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Об этом российский политик написал в своем телеграм-канале.

«У действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эмманюэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — написал Медведев. При этом он пояснил, что выбрал именно эту идиому потому, что она используется в отношении людей, склонных к необдуманной реакции.

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