Беженцев в Германии хотят привлечь к общественным работам - СМИ

18:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Район Зале-Орла в германской федеральной земле Тюрингия первым в стране вводит обязательные общественные работы для проживающих там беженцев. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, глава администрации района использует закон об убежище, чтобы обязать просителей убежища работать. В частности, беженцев планируется привлекать к выполнению таких работ, как уборка улиц, подстригание живых изгородей и уборка снега. Работать просители убежища должны будут четыре часа в день, оплата составит 80 центов в час. Таким образом, за месяц они будут получать 64 евро. Ожидается, что первые беженцы приступят к общественным работам уже в ближайшее время.

«Сейчас мы постепенно, но решительно выполняем решение районного совета. Тех, кто не хочет работать, я должен мотивировать. Речь идет о том, чтобы послать сигнал о том, что люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке», — приводит газета слова Кристиана Хергота, возглавляющего район Зале-Орла.