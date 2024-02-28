Шведская оборонная промышленность переживает бум — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рентабельность шведских военных предприятий и количество заказов растут из-за поставок техники на Украину, а также перевооружения ВС королевства. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

В частности, Швеция поставляет артиллерийские установки Archer компании Bofors, БМП Stridsvagn 90 компании Hägglunds, гранатометы Carl-Gustaf компании SААВ. По мнению руководителя отдела анализа акций Danske Bank Бьёрна Энарсона, вступление королевства в НАТО в течение последующих лет также будет способствовать росту прибыльности оборонных компаний.

Если до февраля 2022 года аналитики скептически отзывались о прибыльности военно-промышленного концерна SААВ, то за два последних года стоимость его акций выросла почти на 250%, а недавно компания повысила целевой показатель ежегодного роста с 10 до 15% до 2027 года. Только в прошлом году в компании было трудоустроено 2,5 тыс. человек.

Hägglunds и Bofors принадлежат британскому концерну BAE Systems, акции которого с начала СВО выросли более чем вдвое.