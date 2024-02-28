Шведская оборонная промышленность переживает бум — СМИ
16:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рентабельность шведских военных предприятий и количество заказов растут из-за поставок техники на Украину, а также перевооружения ВС королевства. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.
В частности, Швеция поставляет артиллерийские установки Archer компании Bofors, БМП Stridsvagn 90 компании Hägglunds, гранатометы Carl-Gustaf компании SААВ. По мнению руководителя отдела анализа акций Danske Bank Бьёрна Энарсона, вступление королевства в НАТО в течение последующих лет также будет способствовать росту прибыльности оборонных компаний.
Если до февраля 2022 года аналитики скептически отзывались о прибыльности военно-промышленного концерна SААВ, то за два последних года стоимость его акций выросла почти на 250%, а недавно компания повысила целевой показатель ежегодного роста с 10 до 15% до 2027 года. Только в прошлом году в компании было трудоустроено 2,5 тыс. человек.
Hägglunds и Bofors принадлежат британскому концерну BAE Systems, акции которого с начала СВО выросли более чем вдвое.
НОВОСТИ
- 16:12 28.02.2024
- У Азербайджана нет планов нападения на Армению, это инсинуации Макрона — Алиев
- 15:45 28.02.2024
- Сбер представил концепцию Климатического совета БРИКС представителям центральных банков стран альянса
- 15:37 28.02.2024
- Сбер подтвердил намерения направить половину прибыли на дивиденды
- 15:32 28.02.2024
- Польша обучает на своих полигонах боевиков для организации переворота в Белоруссии — ТВ
- 15:12 28.02.2024
- ВС РФ освободили Петровское на авдеевском направлении — Минобороны РФ
- 14:32 28.02.2024
- Давление Молдавии превращает Приднестровье в гетто — спикер парламента Приднестровья
- 14:12 28.02.2024
- Россия в январе заняла первое место по объему экспорта в Турцию
- 14:00 28.02.2024
- РФ не представляет опасности для стран, которые ей не угрожают — Песков о словах Орбана
- 13:32 28.02.2024
- Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
- 13:20 28.02.2024
- Наемник из США в разговоре с пранкерами назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать