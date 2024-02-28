Никто на встрече в Париже не поддержал идею отправки сил на Украину — кабмин ФРГ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

«Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] — сухопутные войска или что-то подобное <…>. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное, — сказал Хебештрайт. — Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись <…>».