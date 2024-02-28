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НОВОСТИ

Пентагон рассматривает возможность поставки вооружений Украине прямо из своих арсеналов - CNN

19:45 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся $4 млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, окончательное решение еще не принято. Американские чиновники высокого ранга обсуждают возможность задействовать хотя бы часть от этой суммы.

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