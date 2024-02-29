В ВСУ все меньше тех, кто готов выполнять приказы об ударах по мирным жителям — Сальдо

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинских военнослужащих, готовых выполнять приказы руководства об ударах по мирным жителям и гражданским объектам, становится все меньше и меньше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский — первый, кто несет за это [удары] ответственность, по его приказу все эти зверства осуществляются <…>. Но подчеркиваю: таких исполнительных все меньше и меньше. Любыми путями, мы же видим, как сдаются в плен даже самые отъявленные боевики», — сказал Сальдо.