Власти могут резко увеличить штрафы за долгое хранение топлива в ж/д вагонах

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти работают над мерами по ограничению использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива, одной из таких мер может стать существенное увеличение штрафов за ненормативный простой вагонов по вине грузополучателя. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго, комментируя возможность затоваривания внутреннего рынка России топливом и сообщение РЖД об использовании вагонов в качестве «складов на колесах».

«Для избежания использования транспортной инфраструктуры для хранения сейчас прорабатывается вопрос существенного увеличения штрафов за ненормативный простой по вине грузополучателя», — сообщили в министерстве.