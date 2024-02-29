Власти могут резко увеличить штрафы за долгое хранение топлива в ж/д вагонах
10:20 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти работают над мерами по ограничению использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива, одной из таких мер может стать существенное увеличение штрафов за ненормативный простой вагонов по вине грузополучателя. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго, комментируя возможность затоваривания внутреннего рынка России топливом и сообщение РЖД об использовании вагонов в качестве «складов на колесах».
«Для избежания использования транспортной инфраструктуры для хранения сейчас прорабатывается вопрос существенного увеличения штрафов за ненормативный простой по вине грузополучателя», — сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 10:32 29.02.2024
- БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским
- 10:05 29.02.2024
- В ВСУ все меньше тех, кто готов выполнять приказы об ударах по мирным жителям — Сальдо
- 10:00 29.02.2024
- Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна — Politico
- 09:32 29.02.2024
- Минюст предлагает брать штрафы с навязчивых коллекторов
- 09:20 29.02.2024
- Между Макроном и Шольцем растут разногласия по поводу Украины - Politico
- 09:05 29.02.2024
- США и союзники обсуждают контрмеры РФ после изъятия ее замороженных активов — Минфин
- 09:00 29.02.2024
- Украинский БПЛА уничтожен над Курской областью
- 22:40 28.02.2024
- Власти Украины считают, что Telegram может нести угрозу безопасности страны
- 21:40 28.02.2024
- В ХАМАС заявили о достижении принципиального соглашения о доставке гумпомощи в Газу -СМИ
- 20:10 28.02.2024
- Финляндия не ограничила Украину по целям применения поставляемого оружия - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать