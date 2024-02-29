РФ никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела — Путин

12:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не даст вмешиваться в свои внутренние дела никому. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию.

«Политическая система России — одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал российский лидер.