Путин назвал предвыборной демагогией заявления США о переговорах по стратстабильности

12:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия в преддверии президентских выборов в США. Они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром», — сказал Путин.