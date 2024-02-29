13:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив ее базовые параметры. Об этом президент заявил в послании Федеральному собранию.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал президент.