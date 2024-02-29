Свыше 400 млрд рублей направят на программы капремонта школ и детских садов — Путин

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России выделят в общей сложности более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

«В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей», — сказал он.