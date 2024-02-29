Путин призвал более чем вдвое увеличить вложения в науку

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные капиталовложения в научные исследования и разработки.

«Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира», — сказал президент в послании Федеральному собранию.