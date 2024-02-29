14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу расселения аварийного жилья. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал Путин, отметив, что на предшествующем этапе ей воспользовались более 1 млн человек.