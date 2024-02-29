В последние годы в РФ лесов восстанавливается больше, чем вырубается — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстанавливаемых лесов с 2021 года на территории России стало больше, чем тех, которые вырубаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается», — сказал он.