На Украине 1 млн переселенцев лишатся социальной помощи с 1 марта по требованию Запада

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины с 1 марта 2024 года пересмотрит механизм начисления внутренне перемещенным лицам компенсации оплаты проживания, в результате чего право на получение выплат потеряют около 1 млн человек. Как сообщала ранее заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, в настоящее время в стране около 4,9 млн человек считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн с 1 августа 2023 года до сих пор ежемесячно получали социальную помощь. После 1 марта число получателей, как ожидается, сократится до 1,5 млн.

Ежемесячная компенсация оплаты проживания внутренним переселенцам составляет 2 тыс. гривен ($52,9), детям и инвалидам — 3 тыс. ($79,4). В результате нововведения правительство рассчитывает сократить в 2024 году сумму выплат с 73 млрд гривен ($1,9 млрд) до 57 млрд гривен ($1,5 млрд).

Вице-премьер отмечала, что решение о прекращении выплат принято под непосредственным давлением западных партнеров, которые требуют постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. По международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться, поясняла Верещук.

По информации агентства УНИАН, с 1 марта потеряют право на компенсацию переселенцы, чей доход на члена семьи превышает 9 444 гривен ($245,86) в месяц, а также семьи, имеющие собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, депозит в банке. На автоматическое продление помощи смогут рассчитывать пенсионеры с пенсией менее 9 444 гривен, инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, дети-сироты, лишенные родительской опеки, и приемные родители.

Все остальные должны будут обращаться в органы социальной защиты с заявлением о продлении выплат, и вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.