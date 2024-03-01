Руководители Гагаузской автономии Молдавии находятся с визитом в Москве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители Гагаузской автономии Молдавии прибыли в Москву с визитом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе исполкома автономии.

«Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым находятся с рабочим визитом в Москве», — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробности.