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Руководители Гагаузской автономии Молдавии находятся с визитом в Москве

13:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители Гагаузской автономии Молдавии прибыли в Москву с визитом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе исполкома автономии.

«Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым находятся с рабочим визитом в Москве», — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробности.

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