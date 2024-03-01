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Кремль пока не знает содержание записи военных ФРГ об атаке на Крымский мост

14:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]», — сказал представитель Кремля. «Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем», — отметил он.

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