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Песков назвал крайне безответственным заявление Остина о столкновении НАТО и РФ

14:12 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Пентагона Ллойд Остин позволил себе крайне безответственное заявление, говоря о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше уже и нагнетать, вроде бы, некуда», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, посылают ли слова шефа Пентагона сигнал о том, что переговоров между РФ и США по стратегической стабильности не будет, Песков заметил: «Об этом ничего не говорилось в заявлении Остина».

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