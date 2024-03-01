РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю „якобы“, потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — подчеркнул он.