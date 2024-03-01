0
0
143
НОВОСТИ

РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе — Путин

14:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю „якобы“, потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 01.03.2024
Для Азербайджана война с Арменией закончилась — помощник президента
0
62
15:16 01.03.2024
Вице-спикер Мосгордумы: Москва планомерно выполняет поручения президента по сохранению памятников истории
0
85
15:12 01.03.2024
Глава Гагаузии заявила, что притеснение автономии со стороны Молдавии перешло все границы
0
102
15:08 01.03.2024
В Москве уже выполняют поручения президента по развитию среднего профессионального образования
0
101
15:00 01.03.2024
НАТО де-факто считает Украину своей территорией — Песков
0
122
14:12 01.03.2024
Песков назвал крайне безответственным заявление Остина о столкновении НАТО и РФ
0
212
14:00 01.03.2024
Кремль пока не знает содержание записи военных ФРГ об атаке на Крымский мост
0
241
13:50 01.03.2024
Вступить в программу долгосрочных сбережений поможет выездной сервис Сбера
0
208
13:32 01.03.2024
Руководители Гагаузской автономии Молдавии находятся с визитом в Москве
0
237
13:20 01.03.2024
Британия из-за Украины усилила подготовку своих солдат к «окопной войне»
0
239

Возврат к списку