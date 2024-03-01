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Шольц и Бундестаг должны объясниться по поводу планов атаки на Крымский мост - Слуцкий

20:40 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Бундестаг должны дать объяснения в связи с появлением записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Бундестаг и канцлер Шольц должны дать объяснение относительно планов подготовки атаки на Крымский мост с помощью немецких Taurus. Скандал вокруг записи разговора высокопоставленных представителей бундесвера набирает обороты. Опубликована расшифровка беседы, которая не оставляет сомнений в участии немецких офицеров в боевых действиях на стороне режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что никаких комментариев от германских властей до сих пор не последовало, а «вопросы к Берлину — и особенно на фоне заявлений Шольца об отказе от поставок дальнобойных ракет на Украину — весьма серьезные».

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