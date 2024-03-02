В Пентагоне получили от РФ уведомление об учебном пуске ракеты «Ярс»
09:10 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти уведомили заранее американскую сторону о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель Пентагона.
«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — отметили в американском военном ведомстве.
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