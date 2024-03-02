В ФРГ задумались о «повороте» системы здравоохранения в строну оказания помощи раненым в ходе конфликта

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения страны должны быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам. Свою точку зрения он высказал газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Германия, по словам Лаутербаха, должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам». «В системе здравоохранения также должен наступить поворотный момент. Тем более, что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран», — утверждал министр. В свете нынешних событий на Украине, по его словам, данная проблема приобрела все большее значение.