В ФРГ задумались о «повороте» системы здравоохранения в строну оказания помощи раненым в ходе конфликта
11:55 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения страны должны быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам. Свою точку зрения он высказал газете Neue Osnabruecker Zeitung.
Германия, по словам Лаутербаха, должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам». «В системе здравоохранения также должен наступить поворотный момент. Тем более, что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран», — утверждал министр. В свете нынешних событий на Украине, по его словам, данная проблема приобрела все большее значение.
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