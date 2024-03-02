Израиль и ХАМАС достигли на переговорах некоторого прогресса - СМИ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источника в структурах безопасности Египта, «стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев».