Израиль и ХАМАС достигли на переговорах некоторого прогресса - СМИ
14:15 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По информации источника в структурах безопасности Египта, «стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев».
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