Опрос NYT показал, что поддержка Байдена в стране составляет менее 20%

19:30 Источник: Газета.Ru

Менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны. Это следует из опроса, проведенного изданием New York Times.

Отмечается, что Байден пользуется поддержкой лишь у 17% зарегистрированных американских избирателей. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет — только 7%.

Также из исследования следует, что 61% американцев не поддерживает Байдена. 65% граждан США считают, что США находятся на неверном направлении своего развития.