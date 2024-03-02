Опрос NYT показал, что поддержка Байдена в стране составляет менее 20%
19:30 02.03.2024 Источник: Газета.Ru
Менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны. Это следует из опроса, проведенного изданием New York Times.
Отмечается, что Байден пользуется поддержкой лишь у 17% зарегистрированных американских избирателей. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет — только 7%.
Также из исследования следует, что 61% американцев не поддерживает Байдена. 65% граждан США считают, что США находятся на неверном направлении своего развития.
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