В ходе КТО в Ингушетии по предварительным данным уничтожено шесть боевиков- СМИ
11:34 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецоперация в городе Карабулаке в Ингушетии завершена. Режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.
«Проведение спецоперации закончилось. Режим контртеррористической операции продолжает действовать ... Предварительно, шесть боевиков ликвидированы, идет осмотр места, установка личностей», — сказал собеседник агентства.
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