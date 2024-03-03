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НОВОСТИ

В ходе КТО в Ингушетии по предварительным данным уничтожено шесть боевиков- СМИ

11:34 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецоперация в городе Карабулаке в Ингушетии завершена. Режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

«Проведение спецоперации закончилось. Режим контртеррористической операции продолжает действовать ... Предварительно, шесть боевиков ликвидированы, идет осмотр места, установка личностей», — сказал собеседник агентства.

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