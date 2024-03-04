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НОВОСТИ

В Думе предлагают платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

09:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет. Текст законопроекта, который направляется для заключения в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

«Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. В этой связи законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счет средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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