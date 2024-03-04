В ЕК указали на неточность Зеленского, ожидавшего, что все снаряды от ЕС будут бесплатными

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил неточность, говоря о том, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, он не учел снаряды, которые Украина должна купить у ЕС. Об этом в эфире телеканала France Info заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«В этом плане украинский президент сказал то, что не соответствует действительности. Реальность заключается в том, что в марте прошлого года (решение было принято в феврале 2023 года — прим. ТАСС) 27 стран ЕС приняли решение поставить 1 млн снарядов за один год. Это неправда, [что это не удалось сделать]. Я сказал „поставить“, а не „передать безвозмездно“. Украинский президент говорил только о безвозмездной передаче», — отметил Бретон.



Он указал на то, что поставка боеприпасов «может осуществляться тремя разными путями». «Прежде всего это безвозмездная передача. Да, 300 тыс. боеприпасов по состоянию на конец прошлого года были поставлены безвозмездно. К концу марта эта цифра будет составлять 550 тыс. снарядов. Есть еще один путь: Украина покупает боеприпасы у нашего производственного комплекса, она уже приобрела более 350 тыс. единиц. То есть это уже 900 тыс. Напомню, что мы предоставляем Киеву 1,5 млрд евро в месяц, что дает ему возможность в том числе и покупать у нас снаряды. Третий путь — двусторонние поставки, которые не раскрываются», — подчеркнул еврокомиссар.



Таким образом, по словам Бретона, «общая сумма поставленных снарядов превышает миллион».

