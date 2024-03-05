В Думу внесен проект об отсрочке от службы на 5 лет для молодых работников предприятий ОПК
12:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от службы на пять лет молодым работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
По замыслу авторов, отсрочка на пять лет должна предоставляться молодым специалистам, поступившим на работу на условиях полного рабочего дня в основные производственные подразделения предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии на должности инженерно-технических работников, выполняющих работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.
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