В Думу внесен проект об отсрочке от службы на 5 лет для молодых работников предприятий ОПК

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от службы на пять лет молодым работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По замыслу авторов, отсрочка на пять лет должна предоставляться молодым специалистам, поступившим на работу на условиях полного рабочего дня в основные производственные подразделения предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии на должности инженерно-технических работников, выполняющих работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.