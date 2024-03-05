Проверка начата в отношении военных ФРГ, участвовавших в перехваченном разговоре
14:12 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в отношении высокопоставленных германских военных, участвовавших в перехваченном разговоре о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, запущена дисциплинарная проверка.
«Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата, мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Писториус журналистам. Кроме того, по его словам, изучается вопрос, были ли моменты в этом разговоре, которые не следовало бы обсуждать через платформу WebEx, даже если бы сервис использовался надлежащим образом. «И сегодня утром я распорядился провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции», — подчеркнул министр.
«В зависимости от результата и после того, как результат будет получен, будет принято решение о том, будет ли возбуждено дисциплинарное производство или нет. Но мы еще не там», — констатировал Писториус.
НОВОСТИ
- 14:00 05.03.2024
- Церковь Англии создаст фонд в $1,27 млрд в связи с причастностью к работорговле
- 13:48 05.03.2024
- Участники Всемирного фестиваля молодежи узнали о применении искусственного интеллекта в жизни и науке
- 13:32 05.03.2024
- На Мальдивах после 10 мая не останется ни одного индийского военнослужащего — президент
- 13:20 05.03.2024
- В Вооруженных силах РФ сегодня проходят службу более 37,5 тысяч женщин — Шойгу
- 13:05 05.03.2024
- Женщины занимают 40% руководящих постов в РФ, отметил Путин
- 13:00 05.03.2024
- Двоих мужчин задержали в Петербурге за съемку ТЭЦ с квадрокоптера
- 12:32 05.03.2024
- ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина — Рогов
- 12:20 05.03.2024
- В Думу внесен проект об отсрочке от службы на 5 лет для молодых работников предприятий ОПК
- 12:05 05.03.2024
- Экоактивисты подожгли подстанцию под Берлином, оставив без света тысячи человек
- 12:00 05.03.2024
- Последствия выхода Армении из ОДКБ являются гостайной — начальник Генштаба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать