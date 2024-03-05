Проверка начата в отношении военных ФРГ, участвовавших в перехваченном разговоре

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в отношении высокопоставленных германских военных, участвовавших в перехваченном разговоре о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, запущена дисциплинарная проверка.

«Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата, мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Писториус журналистам. Кроме того, по его словам, изучается вопрос, были ли моменты в этом разговоре, которые не следовало бы обсуждать через платформу WebEx, даже если бы сервис использовался надлежащим образом. «И сегодня утром я распорядился провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции», — подчеркнул министр.

«В зависимости от результата и после того, как результат будет получен, будет принято решение о том, будет ли возбуждено дисциплинарное производство или нет. Но мы еще не там», — констатировал Писториус.